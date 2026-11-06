BASKET

Basket: l'Olimpia Milano esonera coach Poeta, il ct azzurro Banchi pronto al ritorno

Il ribaltone il giorno dopo l'ottava sconfitta di fila in Eurolega. Squadra affidata a Ramondino per la gara contro Trento

06 Nov 2026 - 20:16
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

L'ottava sconfitta di fila, la nona in totale in Eurolega (1-9), è fatale a coach Peppe Poeta, esonerato dall'Olimpia Milano. La squadra è stata affidata ad interim all'assistente Marco Ramondino, che guiderà la Prima squadra nella partita di domenica prossima al Forum contro Trento. "La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver sollevato Peppe Poeta dall’incarico di capo allenatore della prima squadra - si legge nel comunicato del club - L’Olimpia e la sua proprietà desiderano ringraziare Peppe per l’impegno, la dedizione e l’entusiasmo con cui ha svolto il proprio lavoro prima da assistente e poi da capo allenatore, ruolo nel quale ha conquistato uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa. A Peppe vanno i migliori auguri per il suo futuro personale e professionale". 

Il successore di Poeta sarà Luca Banchi. L'attuale ct dell'Italia dovrebbe firmare nelle prossime ore ed essere annunciato a inizio della prossima settimana. Per Banchi si tratta di un ritorno a Milano dove era già stato nel biennio 2013-2015, riportando lo Scudetto a Milano nel 2014 dopo 18 anni di digiuno. La squadra centrò anche la qualificazione alle Final Four di Eurolega, dopo più di due decenni di attesa. Banchi manterrà anche l'incarico di allenatore della Nazionale: solo nel primo anno del suo contratto in essere con la Fip, infatti, era chiesto un impegno full time.

Leggi anche

Milano lotta, ma crolla 73-84 con Valencia: nona sconfitta in Europa, ottava consecutiva

basket
olimpia milano

Ultimi video

01:28
DICH ARMONI BROOKS OLIMPIA DICH

Olimpia, gioia Brooks: "Siamo un grandissimo gruppo!"

01:16
Basket, Napoli continua a sognare

Basket, Napoli continua a sognare

01:28
Colpo Virtus

Colpo Virtus

01:29
Basket: Milano sbanca Napoli, Bologna risponde

Basket: Milano sbanca Napoli, Bologna risponde

01:32
Derby di Roma: vince la Maxima davanti a Totti

Derby di Roma: vince la Maxima davanti a Totti

01:15
Bologna vince soffrendo

Bologna vince soffrendo

00:20
MCH VITTORIA VIRTUS BOLOGNA MCH

Eurolega, la clamorosa tripla di Carr che regala la vittoria alla Virtus

01:33
Ripartito il campionato

Ripartito il campionato

02:17

Totti si dà al basket, ma sulla Roma dice...

00:39
IDCH NICOLO' MELLI ITALBASKET DICH

Melli: "Ci stiamo preparando al meglio per Bosnia e Serbia"

02:38
Estathè 3X3 streetbasket

Estathè 3X3 streetbasket

02:20
Estathè Streetbasket

Estathè Streetbasket

02:36
DICH HACKETT DICH

Hackett: "È un Italbasket ambiziosa e promettente"

01:03
VIDEO FC ROMA SPQR, DONCIC E IL NUOVO STADIO DEL TENNIS MCH

Doncic sbarca a Roma per la nuova squadra di basket della Capitale: "Voglio vincere"

00:59
Basket estathè 3x3

Basket Estathè 3x3

01:28
DICH ARMONI BROOKS OLIMPIA DICH

Olimpia, gioia Brooks: "Siamo un grandissimo gruppo!"

I più visti di Basket

Milano lotta, ma crolla 73-84 con Valencia: nona sconfitta in Europa, ottava consecutiva

La Virtus cade con Trieste, l’Olimpia vince il derby e accorcia in classifica

Basket, Napoli continua a sognare

Basket, Napoli continua a sognare

Vanja, una Madre Natura per Alessandro Gentile

Milica Tasic, pallavolista serba, è la fidanzata di Luca Vildoza, playmaker argentino del Panathinaikos. 

Milica Tasic fa impazzire Luca Vildoza e tutta Atene

Estathè Streetbasket

Estathè Streetbasket

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:23
Tennis, Atp Parigi: van Assche in semifinale contro Shelton
15:59
Gp Brasile: sostituzione componente motore, penalità in griglia per Russell
15:39
Pattinaggio: Cup of China, Naki Gutmann quarta nel programma corto
14:18
Sci: Copp Europa, discesisti azzurri in allenamento a Pitztal
13:37
Snowboard Cdm, azzurri parallelo in allenamento in Val Senales