Basket: l'Olimpia Milano esonera coach Poeta, il ct azzurro Banchi pronto al ritorno

L'ottava sconfitta di fila, la nona in totale in Eurolega (1-9), è fatale a coach Peppe Poeta, esonerato dall'Olimpia Milano. La squadra è stata affidata ad interim all'assistente Marco Ramondino, che guiderà la Prima squadra nella partita di domenica prossima al Forum contro Trento. "La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver sollevato Peppe Poeta dall’incarico di capo allenatore della prima squadra - si legge nel comunicato del club - L’Olimpia e la sua proprietà desiderano ringraziare Peppe per l’impegno, la dedizione e l’entusiasmo con cui ha svolto il proprio lavoro prima da assistente e poi da capo allenatore, ruolo nel quale ha conquistato uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa. A Peppe vanno i migliori auguri per il suo futuro personale e professionale".



Il successore di Poeta sarà Luca Banchi. L'attuale ct dell'Italia dovrebbe firmare nelle prossime ore ed essere annunciato a inizio della prossima settimana. Per Banchi si tratta di un ritorno a Milano dove era già stato nel biennio 2013-2015, riportando lo Scudetto a Milano nel 2014 dopo 18 anni di digiuno. La squadra centrò anche la qualificazione alle Final Four di Eurolega, dopo più di due decenni di attesa. Banchi manterrà anche l'incarico di allenatore della Nazionale: solo nel primo anno del suo contratto in essere con la Fip, infatti, era chiesto un impegno full time.