MotoGp, Marc Marquez campione in Portogallo se...: tutte le combinazioni

08 Nov 2026 - 19:35
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Dopo il secondo posto nella gara di MotoGp in Qatar, Marc Marquez è sempre più vicino al decimo titolo Mondiale della sua carriera. A due tappe dalla fine della stagione, il pilota spagnolo ha 60 punti di vantaggio su Jorge Martin mentre ce ne sono ancora 74 da assegnare. Numeri alla mano, al ducatista basterà raccogliere 14 punti in Portogallo (sui 37 a disposizioni) per festeggiare nel weekend del 21-22 novembre. A Portimao esattamente, Marquez potrebbe festeggiare già vincendo la Sprint. O in alternativa, sempre di sabato, piazzandosi al secondo posto senza la vittoria di Jorge Martin. Oppure conquistando la terza posizione nella Sprint con Martin fuori dalle prime quattro posizioni.

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