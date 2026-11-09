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Basket, c’è una nuova stella in LBA: Lajae Jones splende a Trieste

Che il talento ci fosse era fuori discussione, ma la stagione di Lajae Jones sta lasciando tutti a bocca aperta, rivelandosi uno dei giocatori più dominanti del campionato

09 Nov 2026 - 10:02
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Lajae Jones © italyphotopress

Lajae Jones © italyphotopress

Arrivato in punta di piedi a pochi giorni dalla prima giornata, Lajae Jones si sta dimostrando un acquisto fondamentale per la Pallacanestro Trieste. Classe 2004, 201 cm per 100 kg, si è formato cestisticamente in quattro università statunitensi differenti: Tarleton State Texans, Barton Community College, St. Bonaventure e infine, nell’ultimo anno di college, Florida State Seminoles, dove ha chiuso l’annata con 12,7 punti e 5,7 rimbalzi di media in 33 presenze.

Numeri che gli sono valsi la chiamata dai Golden State Warriors alla 54^ scelta del draft NBA 2026. Proprio con la franchigia californiana ha debuttato in Summer League, contribuendo alla conquista della vittoria finale del torneo contro Memphis, dopo un percorso di 6 partite in cui ha registrato 8.7 punti e 3.3 rimbalzi di media col 48% di efficienza dal campo. Qui arriva la chiamata di Trieste, che incontra la volontà condivisa del giocatore e dei Warriors di fare una prima esperienza all’estero prima di calcare i parquet NBA, in modo da poter migliorare il proprio gioco, accumulare esperienza ad alto livello e misurarsi in una pallacanestro differente da quella americana.

L’impatto con il nostro campionato è stato a dir poco eccezionale. Su sette partite disputate, il numero 25 non è mai sceso sotto la doppia cifra, raggiungendo nella sfida di ieri contro la BC Roma il suo massimo stagionale, ben 35 punti con 46 di valutazione. A rendere ancora più incredibili i suoi 18.9 punti di media, sono le percentuali al tiro: 50% da due (24/48) e 38.5% dall’arco (20/52). Ma Jones non è solo attacco, ma anche difesa. Al momento è secondo per rimbalzi, 9.1, alle spalle dell’MVP di ottobre Mike Tobey, secondo per rimbalzi difensivi, 6.6, sempre dietro Tobey, e primo per stoppate, 1.7.

Intanto Trieste si gode il quarto successo consecutivo, cullata dalla sua nuova superstar, Mr. Lajae Jones.

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