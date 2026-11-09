Basket, c’è una nuova stella in LBA: Lajae Jones splende a Trieste

L’impatto con il nostro campionato è stato a dir poco eccezionale. Su sette partite disputate, il numero 25 non è mai sceso sotto la doppia cifra, raggiungendo nella sfida di ieri contro la BC Roma il suo massimo stagionale, ben 35 punti con 46 di valutazione. A rendere ancora più incredibili i suoi 18.9 punti di media, sono le percentuali al tiro: 50% da due (24/48) e 38.5% dall’arco (20/52). Ma Jones non è solo attacco, ma anche difesa. Al momento è secondo per rimbalzi, 9.1, alle spalle dell’MVP di ottobre Mike Tobey, secondo per rimbalzi difensivi, 6.6, sempre dietro Tobey, e primo per stoppate, 1.7.