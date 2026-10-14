Basket, Eurolega: Bologna centra la terza vittoria, Paris ko 96-94

Nel quinto turno di Eurolega di Basket arriva la terza vittoria consecutiva per la Virtus Bologna, che in trasferta si impone per 96-94 sul parquet del Paris Basketball. Dopo il perfetto equilibrio del primo quarto (26-26) le V-nere allungano nel secondo (46-38), ma Warren ed Etienne trascinano i francesi fino al 65-64 a dieci minuti dalla fine. Nel periodo finale ci pensa Alston Jr. per gli emiliani, mattatore di serata con i suoi 23 punti.
Dopo le due sconfitte iniziali ritrova linfa in Eurolega la Virtus Bologna, che va a vincere anche in casa del Paris Basketball 96-94 in un match apertissimo e dal finale appassionante. L’equilibrio è perfetto al termine del primo periodo: gli emiliani iniziano a mettere in ritmo Alston Jr., mentre per i padroni di casa Rhoden e Warren segnano punti pesanti. Dopo il 26-26 dei primi dieci minuti le V-nere allungano nel secondo quarto, Edwards e Diouf trascinano gli ospiti fino al 46-38.
Dopo la pausa lunga tra le file dei parigini inizia a scatenarsi Etienne: la rimonta francese arriva, e alla seconda pausa breve il punteggio si ferma sul 65-64 a favore del Paris. Gli ultimi seicento secondi sono un vero e proprio spettacolo: Etienne e Faye da una parte, Frazier e Alston Jr. dall’altra. La sfida è punto a punto fino al 92-92, poi la tripla di Frazier a quaranta secondi dal termine spinge gli emiliani al successo definitivo. Vince la Virtus Costa Bologna e registra il terzo successo nei primi cinque appuntamenti, quarta sconfitta per Paris.