Basket, Eurolega: Bologna centra la terza vittoria, Paris ko 96-94

Dopo la pausa lunga tra le file dei parigini inizia a scatenarsi Etienne: la rimonta francese arriva, e alla seconda pausa breve il punteggio si ferma sul 65-64 a favore del Paris. Gli ultimi seicento secondi sono un vero e proprio spettacolo: Etienne e Faye da una parte, Frazier e Alston Jr. dall’altra. La sfida è punto a punto fino al 92-92, poi la tripla di Frazier a quaranta secondi dal termine spinge gli emiliani al successo definitivo. Vince la Virtus Costa Bologna e registra il terzo successo nei primi cinque appuntamenti, quarta sconfitta per Paris.