Davide Tardozzi non fa polemica per il doppio long lap penalty inflitto a Marc Marquez dopo il problema avuto al via della Sprint, ma avrebbe preferito una decisione diversa. "Da regolamento se non rientri con la tua moto... è la regola. La bandiera rossa è stata data per partenza ritardata, non interruzione di gara, per cui non si è potuto cambiare moto. Nel momento in cui interrompi con la bandiera rossa e interrompi la gara non per partenza ritardata, a quel punto puoi cambiare la moto e non ci sarebbe stato il doppio LLP. Il regolamento è stato interpretato nel modo giusto. Il problema vero è uno: il problema è stato determinato dalla loro inefficienza al semaforo. A regolamento va bene, il problema non l'ha causato Marc, ma il semaforo che non si spegneva. Ripeto, il regolamento è stato applicato bene, il problema è chi ha causato questo problema e sono stati loro. Poi se vuoi, è stato dato giustamente tempo per riscaldare le gomme e a quel punto lì dovevi far ripartire subito, perché il regolamento dice che dopo 5 minuti devi ripartire, e hanno dato 15 minuti. Onestamente per sicurezza è giusto così, ma teoricamente dopo 5 minuti dovevi partire. Ma la sicurezza, come ho sempre detto, viene davanti a tutto", ha detto il team manager della Ducati a Sky..