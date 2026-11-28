"Il regolamento è chiaro, se vai fuori griglia è doppio long lap penalty. Ma credo che cambierà questo regolamento. Lo dico con il sorriso, credo non sia stata giusta la mia penalità, sono tanti 10' secondi per il semaforo rosso e c'era preoccupazione anche per le altre moto. La decisione giusta era rientrare tutti dentro, riportare gli pneumatici in temperatura e ripartire. Oggi è stata comunque una bella giornata. E Bezzecchi avrebbe vinto comunque". Così Marc Marquez, pilota della Ducati, a Sky Sport, nel commentare l'incidente di cui è stato protagonista, con la moto in fiamme in griglia e la successiva penalità nel corso della gara sprint del GP di Valencia.