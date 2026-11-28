Sulla pista della sua gioventù dove due anni fa si infortunò seriamente con conseguente lungo fermo, l'americana Mikaela Shiffrin in 1.01.23 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Killington, nel Vermont. Dietro di lei la neozelandese Alice Robinson in 1.01.62 e la svedese Sara Hector in 1.02.09. Per l' Italia - in condizioni difficili su una pista con un fondo mosso trattato con sale dopo abbondanti piogge e visibilita' precaria nella parte alta per la presenza di foschia - dopo la prova delle prime 30 atlete, la migliore e' la friulana Lara della Mea con un bel 6/o tempo in 1.02.56. Poi c'è' Marta Bassino, al momento 15/a in1.03.84. Alle sue spalle Asja Zenere 16/a in 1.04.06 . Poco piu' indietro Sofia Goggia - ad rientro nelle competizioni dopo una debilitante doppia infezione virale - 19/a in 1.04.20 In ritardo per l'Albania anche Lara Colturi, leader della classifica generale, momentanea 13/a in 1.03.23.