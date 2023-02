Basket, Coppa Italia: Brescia completa l'impresa, sconfitta la Virtus!

COPPA ITALIA

La Germani, che arrivava al torneo dopo sei sconfitte consecutive in campionato, ottiene uno storico trionfo: i 26 punti di Dellavalle trascinano i lombardi alla vittoria per 84-76

© italyphotopress L'impresa è compiuta, la Germani Brescia fa la storia. La formazione lombarda, che era arrivata alla Coppa Italia di basket da testa di serie numero 8 e dopo sei sconfitte consecutive in campionato, alza il trofeo. La Leonessa ruggisce al PalaAlpitour di Torino, sconfiggendo 84-76 la Virtus Bologna in una gara dominata per ampi tratti, nonostante un superlativo Belinelli (24 punti). Primo trofeo per Brescia, trascinata dai 26 punti di Dellavalle.

La Germani Brescia firma una delle più grandi imprese della storia recente del basket italiano, e fa la sua Coppa Italia: sconfitta 84-76 la Virtus Bologna. È il trionfo dell'underdog, che era arrivata al torneo da testa di serie numero 8 e con una striscia di sei sconfitte consecutive, salvo poi eliminare l'Olimpia e confermarsi contro Pesaro e nell'atto conclusivo. La Leonessa ruggisce sin da subito al PalaAlpitour, scattando con un parziale di 5-0 che viene rintuzzato da Shengelia. Il primo quarto è molto combattuto, con Brescia che si porta sul +6 prima del rientro virtussino, che chiude il periodo sul 17-16 per i lombardi. Nel secondo quarto, invece, ecco l'allungo sensibile della Germani: il trascinatore è Dellavalle, che chiuderà con 26 punti, ma anche Burns e Petrucelli realizzano canestri pesanti. Quest'ultimo, in particolare, firma il +10 nei secondi finali. Si va al riposo sul 40-30, e la Virtus sembra sprofondare nell'avvio del terzo quarto: Cournooh e Petrucelli, con due triple, firmano il massimo vantaggio bresciano e il +18. Belinelli riporta sotto la Virtus, che però riconferma il -10 a fine tempo. Partita finita, dunque? Assolutamente no, perchè coach Scariolo tira fuori dal cilindro la mossa che riapre la partita: la zona difensiva manda in tilt Brescia, che sbaglia tantissimo e consente ai bolognesi di rifarsi sotto. Belinelli è il leader, con 24 punti complessivi (in 23 minuti), e la sua tripla vale il -1. Paradossalmente, però, dopo questo momento si spegne la luce per la Virtus: i lombardi si portano così sul +7 e chiudono virtualmente la partita col canestro di Massinburg a trenta secondi dal termine. Beli è l'ultimo ad arrendersi, ma il trionfo è bresciano: la Germani Brescia ottiene il suo primo, storico, trionfo e fa sua la Coppa Italia riscattando il ko di cinque anni fa contro l'Auxilium Torino. Sconfitta 84-76 la Virtus Bologna in una finale da ricordare.