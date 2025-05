Trapani, Repesa: "Abbiamo dimostrato di poter competere con formazioni di Eurolega"

Il coach di Trapani analizza la sconfitta di Bologna con soddisfazione per la maturità mostrata dai suoi contro le due big. "Abbiamo lavorato tanto quest’anno. Giochiamo un buon basket. Ma oggi, onestamente, mi aspettavo di più. In certi momenti la palla usciva troppo facilmente dal post basso. E in attacco, abbiamo commesso errori banali. Ma soprattutto, se nello scouting si dice che un giocatore va sempre a destra, e poi segna cinque volte di fila attaccando proprio a destra, vuol dire che non siamo stati presenti mentalmente. Molti dei nostri ragazzi hanno vinto poco in carriera. È normale avere voglia di fare bene, ma iniziare una partita con un tiro arretrato in transizione contro una squadra così esperta e fisica non è il modo giusto. Loro sono ben allenati, solidi. All’inizio del secondo tempo ci hanno colpito con un parziale di 7-0, 8-0, e non abbiamo neppure commesso fallo su tre azioni consecutive. Così è difficile vincere. Però non abbiamo mai smesso di crederci. Questa squadra ha risorse, carattere, e contro due formazioni di Eurolega ha dimostrato di poter competere. Questo, per noi, è un segnale molto importante in vista dei playoff".