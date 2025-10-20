Agguato al pullman dei tifosi del basket Pistoia, si indaga per omicidio volontario

© italyphotopress
Tragico agguato sulla Rieti-Terni: morto un autista del pullman dei tifosi Pistoia. Aperto fascicolo per omicidio volontario.di Redazione
Un tragico agguato sulla Rieti-Terni ha sconvolto il mondo dello sport: ieri sera un pullman di tifosi del Pistoia Basket è stato colpito da pietre e mattoni, causando la morte di uno degli autisti. Il procuratore di Rieti, Paolo Auriemma, ha aperto un fascicolo per omicidio volontario.
Il procuratore capo di Rieti, Paolo Auriemma, ha confermato all’ANSA l’apertura di un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti, in seguito all’agguato di ieri sera sulla Rieti-Terni. L’attacco, compiuto con pietre e mattoni, ha preso di mira un pullman che trasportava tifosi del Pistoia Basket, causando la tragica morte di uno degli autisti. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.
La Polizia ha già ascoltato diversi testimoni, ma non sono stati ancora individuati i responsabili dell’agguato. Le prime ricostruzioni suggeriscono che a lanciare le pietre potrebbe essere stato un gruppo di tifosi della Sebastiani Rieti, come confermato da Auriemma alla domanda dell’ANSA: “Dovrebbe essere così”. Tuttavia, le indagini proseguono per chiarire la dinamica e accertare le responsabilità.
L’agguato ha suscitato sdegno a livello politico. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito l’atto “violenza inaccettabile”, esprimendo “profondo cordoglio alla famiglia della vittima” e fiducia nella rapida identificazione dei responsabili. Il ministro per lo Sport Andrea Abodi, sconvolto, ha scritto sui social: “Non si può morire così, mentre si torna a casa dopo una partita di basket. Questi delinquenti non potranno mai essere definiti tifosi”. Anche il Presidente della Camera Lorenzo Fontana ha condannato il “gesto criminale”, sottolineando l’inaudita gravità dell’episodio e porgendo le sue condoglianze.