Agguato al pullman dei tifosi del basket Pistoia, si indaga per omicidio volontario

Tragico agguato sulla Rieti-Terni: morto un autista del pullman dei tifosi Pistoia. Aperto fascicolo per omicidio volontario. 

di Redazione
20 Ott 2025 - 10:39
Un tragico agguato sulla Rieti-Terni ha sconvolto il mondo dello sport: ieri sera un pullman di tifosi del Pistoia Basket è stato colpito da pietre e mattoni, causando la morte di uno degli autisti. Il procuratore di Rieti, Paolo Auriemma, ha aperto un fascicolo per omicidio volontario

Omicidio volontario: aperto un fascicolo a Rieti

Il procuratore capo di Rieti, Paolo Auriemma, ha confermato all’ANSA l’apertura di un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti, in seguito all’agguato di ieri sera sulla Rieti-Terni. L’attacco, compiuto con pietre e mattoni, ha preso di mira un pullman che trasportava tifosi del Pistoia Basket, causando la tragica morte di uno degli autisti. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Indagini in corso: testimoni interrogati

La Polizia ha già ascoltato diversi testimoni, ma non sono stati ancora individuati i responsabili dell’agguato. Le prime ricostruzioni suggeriscono che a lanciare le pietre potrebbe essere stato un gruppo di tifosi della Sebastiani Rieti, come confermato da Auriemma alla domanda dell’ANSA: “Dovrebbe essere così”. Tuttavia, le indagini proseguono per chiarire la dinamica e accertare le responsabilità.

Reazioni politiche: condanna unanime all’agguato

L’agguato ha suscitato sdegno a livello politico. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito l’atto “violenza inaccettabile”, esprimendo “profondo cordoglio alla famiglia della vittima” e fiducia nella rapida identificazione dei responsabili. Il ministro per lo Sport Andrea Abodi, sconvolto, ha scritto sui social: “Non si può morire così, mentre si torna a casa dopo una partita di basket. Questi delinquenti non potranno mai essere definiti tifosi”. Anche il Presidente della Camera Lorenzo Fontana ha condannato il “gesto criminale”, sottolineando l’inaudita gravità dell’episodio e porgendo le sue condoglianze.

