Agguato al pullman dei tifosi del basket Pistoia, si indaga per omicidio volontario

L’agguato ha suscitato sdegno a livello politico. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito l’atto “violenza inaccettabile”, esprimendo “profondo cordoglio alla famiglia della vittima” e fiducia nella rapida identificazione dei responsabili. Il ministro per lo Sport Andrea Abodi, sconvolto, ha scritto sui social: “Non si può morire così, mentre si torna a casa dopo una partita di basket. Questi delinquenti non potranno mai essere definiti tifosi”. Anche il Presidente della Camera Lorenzo Fontana ha condannato il “gesto criminale”, sottolineando l’inaudita gravità dell’episodio e porgendo le sue condoglianze.