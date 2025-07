Nuoto di fondo, Mondiali: Taddeucci fa tris, arriva un altro argento

Le acque bianche dell'isola di Sentosa, in quel di Singapore, regalano la terza medaglia in altrettante gare a Ginevra Taddeucci, tutte d'argento. La leader del nuoto in acque libere azzurro è stata la prima, in ordine di tempo, a cimentarsi con la grande novità del panorama internazionale: la 3km Knockout Sprint debuttava a questi Mondiali, dopo vari test in giro per il mondo, e non ha deluso col suo format imprevedibile. Le atlete affrontavano tre segmenti da 1500m, 1000m e 500m: solo le migliori del lotto arrivavano all'ultimo di questi, che valeva per il podio. Una gara dunque all'insegna della rapidità e dell'intelligenza tattica, nella quale bisognava essere velocissimi e imprevedibili da subito. Caratteristiche che l'italiana possiede e le hanno consentito di giocarsi tutto nel finale, nonostante qualche difficoltà nei primi metri. Lo sprint dell'australiana Moesha Johnson, vincitrice della 5 e della 10km, aveva infatti contraddistinto i primi metri: la fuga dell'australiana era stata interrotta dalla tedesca Isabel Gose (bronzo olimpico nei 1500sl), ma le due hanno finito col tirare troppo e danneggiarsi a vicenda.