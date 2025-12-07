Logo SportMediaset

NUOTO

Europei in vasca corta, l'Italia chiude con l'ro nella staffetta maschile 4x50 metri mista

Francesco Lazzari, Simone Cerasuolo, Simone Stefanì e Leonardo Deplano hanno anticipato Francia e Spagna

di Redazione
07 Dic 2025 - 21:26

L'Italia non poteva chiudere gli Europei di nuoto in vasca corta che con un oro. La squadra azzurra ha ottenuto il nono alloro con la staffetta maschile 4x50 metri mista anticipando Francia e Spagna, ma soprattutto legittimando il primo posto nel medagliere. Francesco Lazzari, Simone Cerasuolo, Simone Stefanì e Leonardo Deplano hanno infatti concluso la prova in 1'30"49 dando un ottimo segnale in vista della prossima stagione.

Inizio più in salita con Lazzari che ha dovuto difendersi all'attacco della Repubblica Ceca, brava a passare al comando con Miroslav Knedla, mentre l'azzurro ha passato il testimone in quarta posizione. Cerasuolo si è però scatenato recuperando il gap e staccandosi nella seconda vasca permettendo all'Italia di rimanere davanti a metà gara.

A quel punto la vittoria è stata messa in cassaforte da Stefanì che ha accumulato il vantaggio necessario per portarsi a casa l'affermazione, confermata da Deplano che ha permesso all'Italia di concludere in 1'30"49. Secondo posto per la Francia in 1'30"99, mentre la Spagna ha ottenuto il bronzo in 1'31"84.

