Europei in vasca corta, l'Italia chiude con l'ro nella staffetta maschile 4x50 metri mista

L'Italia non poteva chiudere gli Europei di nuoto in vasca corta che con un oro. La squadra azzurra ha ottenuto il nono alloro con la staffetta maschile 4x50 metri mista anticipando Francia e Spagna, ma soprattutto legittimando il primo posto nel medagliere. Francesco Lazzari, Simone Cerasuolo, Simone Stefanì e Leonardo Deplano hanno infatti concluso la prova in 1'30"49 dando un ottimo segnale in vista della prossima stagione.