Europei in vasca corta: Simone Cerasuolo vince l'oro nei 50 metri rana, Nicolò Martinenghi conquista il bronzo

"Sinceramente sono felice per la vittoria ma non tanto per il corno. Ho qualcosa da migliorare in vasca corta. Sono contento ed emozionato comunque.Se a gennaio del 2025 mi avessero detto che sarei stato campione del mondo e campione europeo non ci avrei creduto: invece è successo - ha raccontato Cerasuolo a cui si sono aggiunte le parole di Martinenghi -. Va bene la medaglia, ci mancherebbe, e dividere il podio con Simone, che è un grande amico; però ho commesso tanti errori che non devo più ripetere. Mi sono divertito in questi giorni".