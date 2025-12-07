Europei in vasca corta: Simone Cerasuolo vince l'oro nei 50 metri rana, Nicolò Martinenghi conquista il bronzo

© Getty Images
L'emiliano ha chiuso la prova in 25"67 lasciandosi alle spalle il turco Huseyin Emre Sacki e il campione varesinodi Redazione
L'Italia non si vuole accontentare e incrementa il medagliere conquistando l'oro nei 50 metri rana con Simone Cerasuolo. Il giovane emiliano ha fatto il vuoto nella gara andata in scena a Lublino precedendo il turco Huseyin Emre Sacki e Nicolò Martinenghi.
Prova magistrale per Cerasuolo che ha preso il comando sin dallo stacco dal blocchetto dovendo tenere a bada la forza di Sacki allungando però alla virata. Ciò ha permesso all'azzurro di sfoderare una seconda vasca brillante toccando la piastra in 25"67 davanti al turco, secondo in 25"85.
Terza piazza per Martinenghi che, nonostante una condizione non ottimale, ha saputo rimanere in quota per il podio ottenendo il bronzo in 25"86 per una prova dal sapore tricolore.
"Sinceramente sono felice per la vittoria ma non tanto per il corno. Ho qualcosa da migliorare in vasca corta. Sono contento ed emozionato comunque.Se a gennaio del 2025 mi avessero detto che sarei stato campione del mondo e campione europeo non ci avrei creduto: invece è successo - ha raccontato Cerasuolo a cui si sono aggiunte le parole di Martinenghi -. Va bene la medaglia, ci mancherebbe, e dividere il podio con Simone, che è un grande amico; però ho commesso tanti errori che non devo più ripetere. Mi sono divertito in questi giorni".