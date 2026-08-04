Genoa, trattativa a sorpresa: vicinissimo Sow del Siviglia

04 Ago 2026 - 21:11
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Djibril Sow è pronto a sbarcare in Serie A. Il Genoa è molto vicino a chiudere l'operazione per il centrocampista svizzero, classe 1997, da tre stagioni al Siviglia. Il club rossoblù sta completando la trattativa con la società spagnola con l'intenzione di mettere il giocatore a disposizione di De Rossi già nei prossimi giorni, riporta Fabrizio Romano

Oggi, la mini tournée in Inghilterra si è chiusa con una brutta sconfitta contro il Bournemouth per 10-1, in un test con il format di quattro tempi da 30 minuti. Per l'allenatore, un rinforzo importante per impostare la nuova stagione. Sow, nazionale svizzero da 56 presenze, tra cui 4 al Mondiale 2026, è cresciuto nello Zurigo prima di trasferirsi alla seconda squadra del Borussia Monchengladbach, allo Young Boys, all'Eintracht Francoforte e infine al Siviglia. 

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