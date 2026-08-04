Genoa, trattativa a sorpresa: vicinissimo Sow del Siviglia

Djibril Sow è pronto a sbarcare in Serie A. Il Genoa è molto vicino a chiudere l'operazione per il centrocampista svizzero, classe 1997, da tre stagioni al Siviglia. Il club rossoblù sta completando la trattativa con la società spagnola con l'intenzione di mettere il giocatore a disposizione di De Rossi già nei prossimi giorni, riporta Fabrizio Romano.