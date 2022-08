Vuelta: Roglic fa sua la quarta tappa e si prende la maglia rossa

VUELTA

Lo sloveno vince con uno scatto nel finale e diventa il nuovo leader

È il giorno di Primoz Roglic (Jumbo-Visma) nella prima tappa in terra spagnola della Vuelta 2022. La corsa odierna, 152,5 chilometri da Vitoria-Gasteiz con arrivo a Laguardia, viene vinta dallo sloveno. È bravissimo il corridore della Jumbo-Visma a imporsi nella salita finale su Mads Pedersen, secondo, e Enric Mas. La maglia rossa rimane in Jumbo-Visma: passa dall’azzurro Edoardo Affini al campione in carica della gara spagnola.

La gara viene animata dalla fuga di sei corridori, che attaccano poco dopo il via ufficiale: Alessandro De Marchi dell’Israel – Premier Tech, Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), James Shaw dell’EF Education-EasyPost), Ander Okamika (Burgos-BH), Jarrad Drizners (Lotto Soudal) e Joan Bou dell’Euskaltel-Euskadi). Il gruppo approva la composizione del sestetto, a cui la Jumbo-Visma della maglia rossa Affini concede un vantaggio massimo di 3’03”.

I fuggitivi, rimasti in cinque, corrono compatti ma a 48 chilometri dal traguardo rimangono in tre davanti: Lutsenko, Shaw e De Marchi. Drizners e Bou restano indietro e vengono ripresi dal gruppo degli inseguitori, tra cui figurano Roglic e Bennett. Il ricongiungimento, nonostante la resistenza degli attaccanti, arriva a 33km dall'arrivo: inizia così la lunga preparazione della volata finale, con la Bora-Hansgroh e la Deceuninck-Quick-Step a tirare per i loro sprinter. Una foratura per Sam Bennett, costringe il vincitore delle due tappe in linea corse sinora, a lasciare la testa del gruppo. Gli ultimi 700 metri sono quelli decisivi: parte Roglic seguito a ruota da Pedersen, i due fanno il vuoto e a tagliare il traguardo per primo è proprio lo sloveno in 3h31’05”.

Domani la tappa da Irun a Bilbao, con i corridori che devono affrontare tre gpm di terza categoria.