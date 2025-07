Tour de France: Simon Yates conquista la decima tappa, Ben Healy prende la maglia gialla

Il Tour de France comincia ad affrontare le montagne e sul Massiccio Centrale cambiano immediatamente le gerarchie in classifica generale. A imporsi nella decima tappa è stato l'inglese Simon Yates (Team Visma-Lease a Bike) che ha anticipato l'olandese Thymen Aresman (INEOS Grenadiers), mentre l'irlandese Ben Healy (EF Education-EasyPost) si è preso la maglia gialla vestendola per la prima volta in carriera nel giorno della Presa della Bastiglia.