Tour de France, Merlier brucia Milan nella nona tappa

Nessuna novità in classifica generale con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che guida con cinquantaquattro secondi su Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e 1'11" su Kevin Vauquelin (Arkea-B&B Hotels) in attesa del primo arrivo in salita a Le Mont-Dore Puy de Sancy in occasione della decima tappa.