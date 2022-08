Vuelta, 3a tappa: Sam Bennett concede il bis a Breda, Affini nuovo leader

CICLISMO

Seconda volata in terra olandese, e vince ancora l'irlandese della Bora: battuti Pedersen e McLay. Cambia la maglia rossa: Teunissen la cede al cronoman italiano della Jumbo-Visma

© Getty Images Sam Bennett concede il bis allo sprint nella terza tappa della Vuelta di Spagna. L'irlandese della Bora-Hansgrohe, già vincitore ieri ad Utrecht, si ripete a Breda con una lunghissima volata. Battuti Pedersen e McLay, solo 6° Merlier. Cambia la maglia rossa: Edoardo Affini, cronoman italiano della Jumbo-Visma, la indosserà martedì alla ripresa della corsa. Domani, infatti, la Vuelta tornerà in Spagna e vivrà il suo primo giorno di riposo dopo il trittico in terra olandese.

Sam Bennett concede il bis alla Vuelta, vincendo nell'ultima tappa in terra olandese: battuti Pedersen e McLay in una vibrante volata. La frazione odierna era disegnata per i velocisti: 193.2km da Breda a Breda, quasi completamente pianeggianti. Si parte con un brivido: una brutta caduta manda a terra molti protagonisti e causa il ritiro di Michael Woods. Poi, si forma la fuga: Herrada (Cofidis), van den Berg (EF), Bakelants (Intermarché), de Gendt (Lotto), Okamika (Burgos), Miquel (Kern Pharma) e Iturria (Euskaltel) vengono tenuti sotto controllo da parte del gruppo, che lascia loro un vantaggio massimo di 2'15'' e pian piano accorcia fino a metterli nel mirino. Il ricongiungimento, nonostante la resistenza degli attaccanti, arriva a 11km dall'arrivo: inizia così la lunga preparazione della volata finale, con l'Alpecin-Deceuninck e la Trek a tirare per i loro sprinter.

La volata viene lanciata dal britannico McLay (Arkéa), ma Sam Bennett è imbattibile: l'irlandese della Bora-Hansgrohe parte lungo e concede il bis, dopo il successo di ieri a Utrecht, battendo Pedersen e il già citato McLay. Deludono Merlier (6°) e Ackermann (9°), mentre cambia la maglia rossa: Edoardo Affini, primo della Jumbo-Visma all'arrivo col suo 20° posto, la indosserà martedì nel ritorno della Vuelta in terra spagnola. Domani, infatti, la corsa vivrà il suo primo giorno di riposo