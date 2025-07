Brembo, nuova avventura nel mondo bici: il team Specialized Gravity a Bergamo

“Abbiamo avuto il privilegio di visitare Brembo, per la prima volta: è straordinario avere la possibilità di gareggiare con un brand di questo livello e finalmente abbiamo potuto scoprire dal vivo le innovazioni prodotte nel Motorsport, il lavoro dietro al progetto per le nostre mountain bike, come lavorano le persone per ogni applicazione su pista, è fantastico. Sono davvero orgoglioso di rappresentare questa collaborazione e non vedo l’ora di vedere cosa potremo creare in futuro e come potremo spingere al limite i freni per le mountain bike” – Finn Iles.