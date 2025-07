Dal Tour de France alla Vasalopet: presentato "Indomita", il docufilm dedicato alla leggenda di Maria Canins

Nonostante provengano da mondi diversi, Canins e la famiglia Rana hanno trasmesso gli stessi valori, quelli di adoperarsi giorno dopo giorno per raggiungere nuovi traguardi e innovarsi, al fine di mantenere una tradizione da trasmettere alle prossime generazioni. "Quando ho iniziato a pedalare, correvo per passione, per libertà, senza immaginare che un giorno la mia storia potesse diventare fonte d’ispirazione per altre donne. Questo documentario è un viaggio nella mia vita, ma anche un modo per dire ai giovani che ogni traguardo è possibile, anche quando sembra lontano - ha raccontato Canins -. Sono davvero grata alla famiglia Rana e in particolare a Gian Luca, che stimo profondamente, per aver generato questa incredibile opportunità di raccontare la mia carriera sportiva e, attraverso questa, i valori che da sempre hanno spinto il mio essere: forza, determinazione, curiosità, e la gioia di mettersi sempre in gioco. È un grande onore sapere che il mio percorso possa ancora oggi parlare al cuore di tante persone."