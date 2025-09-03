Vuelta: proteste pro-Palestina durante la gara, nessun vincitore di tappa

Dopo circa cinque minuti, la strada è stata sgomberata e il gruppo dei corridori ha ripreso il suo percorso. All'arrivo però i manifestanti hanno bloccato il traguardo e i tempi per la classifica generale sono stati così presi a 3 km dalla fine e non c'è stato un vincitore di tappa. I temuti 'incidenti' in zona arrivo a Bilbao coi manifestanti pro Pal si sono dunque verificati. La tappa si è chiusa con Vingegaard e Pidcock che hanno guadagnato secondi preziosi per la classifica generale.