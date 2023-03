Ciclismo, Milano-Torino: a sorpresa vince de Kleijn

CICLISMO

Il corridore della Tudor si impone in volata contenendo la rimonta di Gaviria, terzo van Uden. Matteo Moschetti (DSM), quinto al traguardo, è il primo degli italiani



© Getty Images Sorpresa nella Milano-Torino: a vincere all'arrivo di Orbassano, dopo 192 km quasi interamente pianeggianti dopo la partenza di Rho, è Arvid de Kleijn. Il corridore della Tudor, al primo successo come team professionale, vince la volata al traguardo contenendo la rimonta di Fernando Gaviria (Movistar), mentre sul gradino più basso del podio sale Casper van Uden (DSM). Il primo degli italiani è Matteo Moschetti della Q36.5, che arriva quinto.

La Milano-Torino 2023 verrà a lungo ricordata come primo successo come Team professionale della Tudor, che dopo i 192 km con partenza da Rho e arrivo ad Orbassano trionfa grazie a Arvid de Klejin. Una vittoria che arriva grazie alla volata degli ultimi metri, con l'olandese che riesce (anche stringendolo un po' verso le transenne, ma nei limiti del regolamento) ad anticipare Fernando Gaviria della Movistar, che sembrava lanciatissimo verso la rimonta contenuta, invece, dal 28enne di Herveld. Terzo un altro olandese: Casper van Uden della DSM.

Sono proprio i tre team ad occupare i gradini del podio a condurre per lunghi tratti la gara, in particolare la DSM. La prima fuga, in realtà, vede sei protagonisti: Andrea Pietrobon (EOLO-Kometa), Alessio Nieri (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Alessandro Iacchi e Veljko Stojnić della Corratec, Johan Meens (Bingoal WB) e Stefan de Bod (EF Education-EasyPost), ma il gruppo si compatta a 12 km dall'arrivo.

A quel punto, la DSM prende in mano le redini insieme all'Intermarché-Circus-Wanty, ma poco prima del cartello dei 5mila metri c'è una caduta di gruppo in uscita da una rotonda che coinvolge, tra gli altri, anche Dylan Groenewegen, che di fatto esce dalla lotta per la vittoria. A giocarsi tutto sono, negli ultimi metri, de Kleijn e Gaviria, ma il colombiano della Movistar non riesce nella rimonta. Per l'Olanda è il primo successo in assoluto nella Milano-Torino, mentre per l'Italia, che non vince la classica di casa dal 2015 (quando ad imporsi fu Diego Rosa), il migliore è Matteo Moschetti, quinto con la Q36.5.