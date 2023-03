Ciclismo, Tirreno-Adriatico: vince ancora Roglic, sempre più leader in classifica 

CICLISMO

Lo sloveno della Jumbo-Visma trionfa per la terza tappa di fila e si porta virtualmente a casa il tridente

© ansa Primoz Roglic si porta a casa la terza tappa di fila della Tirreno-Adriatico 2023. Lo sloveno si impone anche nella penultima frazione (partenza da Osimo Stazione e arrivo a Osimo), conferma la maglia azzurra e si porta virtualmente a casa il tridente. Con uno sprint letale nell’ultimo chilometro, il corridore della Jumbo-Visma si impone avanti a Tao Geoghegan Hart (Ineos-Grenadiers), secondo, e a Joao Almeida (UAE Emirates), terzo.

Primoz Roglic vince la penultima tappa della Tirreno-Adriatico, la terza consecutiva, e consolida la sua leadership nella classifica generale, oltre che in quella a punti e in quella degli scalatori. Nei primi chilometri ci sono vari tentativi di attacco, tra cui anche quello di Mathieu Van der Poel, a caccia di una vittoria di tappa, ma una foratura lo costringe al cambio di bicicletta. Scollinata la salita di Santa Maria del Monte (1,8 km con tratto centrale al 12,6% e primo GPM di giornata conquistato da Valentin Ferron), a 5 chilometri dallo sprint intermedio di Macerata c’è una fuga di 11 corridori, tra cui due italiani Bais e De Marchi, il belga Vermeersch e lo statunitense Quin Simmons. Nel gruppo, la Jumbo-Visma controlla tranquillamente la situazione, facendo attenzione alla posizione di Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe), secondo a +4" in classifica generale e principale antagonista di Primoz Roglic per la conquista della maglia azzurra.

L’inizio dell’ultima parte di circuito è tranquillo. A 75 km la Jumbo-Visma fa il primo forcing e il gruppo perde pezzi. Al secondo giro sul traguardo di Osimo il primo a transitare è Alessandro De Marchi, con Arndt che raggiunge Buitrago. In fuga rimangono in 10, gli scatti sono costanti e arriva anche la maglia azzurra Roglic in prima linea per riprendere il gruppo dei fuggitivi. La Jumbo-Visma fa il vuoto sul terzo muro di giornata, con il lavoro di Tiesj Benoot prima e Wout Van Aert poi. Roglic si mette alle spalle proprio del compagno di squadra e, all’ultimo giro, il GPM è proprio del corridore belga. Prova a strappare anche Vlasov, ma è Almeyda a sfidare lo sloveno. L'ultimo strappo prima del traguardo non fa la differenza e la tappa si gioca con uno sprint ristretto, dove Roglic non ha problemi a regolare Geoghegan Hart (Ineos-Grenadiers), secondo, mentre è terzo Joao Almeida (UAE Emirates). Sesto, invece, l’italiano Giulio Ciccone. Domani l’ultima tappa che, a meno di stravolgimenti, incoronerà Roglic vincitore della Tirreno-Adriatico 2023.