Vuelta: Vingegaard vince la nona tappa, Traeen conserva la maglia rossa

Il danese ha superato in solitaria Pidcock e Almeida, settimo l'azzurro Ciccone

31 Ago 2025 - 18:08
Vingegaard © Getty Images

Vingegaard © Getty Images

Colpo di Jonas Vingegaard, che ha vinto per distacco la nona tappa della Vuelta, Alfaro-Estación de esquí de Valdezcaray di 195,5 chilometri, con arrivo in quota. Il danese vincitore di due Tour ha piazzato l'allungo decisivo a undici km dall'arrivo, quando soltanto Giulio Ciccone è riuscito a tenergli la ruota. Poi però non ha resistito a un secondo allungo del danese, che alla fine si è imposto per distacco con 24" di distacco sull'olimpionico della mountain bike Tom Pidcock, secondo, e sul portoghese Joao Almeida, terzo. Ciccone alla fine si è piazzato al settimo posto, a 1'46" da Vingegaard. Il norvegese Torstein Traeen ha conservato la maglia rossa di leader della classifica ma il suo vantaggio su Vingegaard, che adesso è secondo, si è assottigliato ed è di 37". Al terzo posto Almeida a 1'15". Ciccone è sesto a 2'42".

Vuelta, 8^ tappa: Philipsen vince in volata, beffato Viviani che chiude secondo

ciclismo
vuelta

