Ciclismo, Tirreno-Adriatico: terza tappa a Philipsen, Ganna resta in maglia azzurra

TIRRENO-ADRIATICO

Il belga dell'Alpecin-Deceuninck vince in volata la Follnica-Foligno, l'italiano della Ineos Grenadiers conserva la leadership della generale

© Getty Images Jasper Philipsen vince la terza tappa della Tirreno-Adriatico. Il belga dell'Alpecin-Deceuninck trionfa nei 216 km della Follonica-Foligno vincendo in volata, ma gran parte del merito va a Mathieu van der Poel, che riesce a lanciare il compagno di squadra. Secondo posto per Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), terzo Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty). Filippo Ganna conserva la maglia azzurra con 28" di vantaggio su Kamna.

Dopo il secondo posto della Camaiore-Follonica, Jasper Philipsen stravince la terza frazione della Tirreno-Adriatico 2023. Il belga dell'Alpecin-Deceuninck, però, deve ringraziare il grande lavoro svolto a meno di un km dall'arrivo del compagno di squadra Mathieu van der Poel. L'olandese, infatti, è perfetto nel lanciare il vincitore di giornata, che riesce così ad imporsi in volata su Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty), che riesce proprio negli ultimi metri ad anticipare Matteo Moschetti. Quinto Simone Consonni.

Il gruppo sembra dividersi negli ultimi 10 km, con la Jumbo-Visma che prova a fare l'andatura, ma nell'ultimo km sale in cattedra l'Alpecin-Deceuninck di van der Poel e Philipsen. I due sono davanti all'ultimo km, così al momento opportuno l'olandese si stacca e lascia campo libero al compagno di squadra, che domina la volata di Foligno regalando la prima vittoria stagionale al suo team.

Non cambia la classifica generale: l'italiano della Ineos-Grenadiers Filippo Ganna resta il proprietario della maglia azzurra con 28" di vantaggio su Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe), 31" sul compagno di squadra Magnus Sheffield, 34" su Brandon McNulty (UAE Emirates) e 39" su un altro membro della Ineos-Grenadiers Thymen Arensman, con Joao Almeida (UAE Emirates) a +41". Giovedì è in programma la prima vera frazione per gli uomini di classifica, i 218 km della Greccio-Tortoreto.