Vuelta: rubate 18 biciclette alla Visma di Vingegaard, un colpo da 250mila euro

Dopo la conquista della maglia rossa, nella notte la brutta sorpresa: aperta un'indagine

25 Ago 2025 - 11:40
© IPA

© IPA

Domenica sera la festa per la vittoria di tappa di Jonas Vingegaard e la conquista della maglia rossa, stamattina la più amara delle sorprese: 18 biciclette della Visma Lease a Bike sono state rubate nella notte. Il furto, secondo quanto si apprende, sarebbe avvenuto a San Maurizio Canavese (Torino), da dove oggi la corsa affronta la terza e ultima tappa italiana con arrivo a Ceres, nelle valli di Lanzo (Torino). Tre bici sarebbero state ritrovate in un bosco poco lontano dall'hotel della squadra. Ingente il danno subito, calcolabile attorno ai 250 mila euro.

A denunciare il furto, su X, è stato lo stesso Team Visma. "Ieri sera, il furgone dei nostri meccanici - si legge nel post - è stato scassinato e diverse bici sono state rubate. I nostri meccanici stanno lavorando duramente per garantire che la squadra sia completamente preparata per la terza tappa. La polizia ha avviato un'indagine sull'incidente".

