Vuelta: rubate 18 biciclette alla Visma di Vingegaard, un colpo da 250mila euro

A denunciare il furto, su X, è stato lo stesso Team Visma. "Ieri sera, il furgone dei nostri meccanici - si legge nel post - è stato scassinato e diverse bici sono state rubate. I nostri meccanici stanno lavorando duramente per garantire che la squadra sia completamente preparata per la terza tappa. La polizia ha avviato un'indagine sull'incidente".