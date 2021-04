Ciclismo, Nibali cade durante un allenamento: frattura al radio e addio Giro

CICLISMO

Brutta notizia per il siciliano dopo gli esami in seguito al dolore al polso destro per una caduta nel Canton Ticino

Brutta caduta questa mattina per Vincenzo Nibali durante un allenamento. Il ciclista siciliano della Trek Segafredo ha lamentato un dolore al polso e per questo motivo si è recato all'ospedale di Lugano dove ha svolto gli accertamenti di rito. Solo nelle prossime ore si saprà qualcosa in più dell'entità dell'infortunio. Dagli esami è emersa la frattura del radio destro e domani dovrebbe essere operato. Addio Giro d'Italia. afp

Nibali era tornato a Lugano dopo aver fatto tappa a Tenerife dove si è allenato in vista del Tour of the Alps in programma dal 19 al 23 aprile. Al via del Giro d’Italia mancano più di tre settimane e in questo momento sembra davvero difficile che possa essere al via.

IL COMUNICATO DELLA TEK-SEGAFREDO

"Questa mattina Vincenzo Nibali è caduto da solo mentre si allenava nei pressi di Ponte Tresa, alle porte di Lugano, picchiando la mano destra. Gli esami clinici presso una clinica di Lugano (radiografia e TAC) hanno purtroppo rivelato una frattura composta del radio del polso destro. Lo staff medico Trek-Segafredo, d'intesa con la Direzione del Team e Vincenzo, ha deciso di optare per un intervento immediato di osteosintesi per ridurre la frattura, previsto per domani in Svizzera. Solo dopo l'intervento sarà possibile ipotizzare un percorso di recupero e fare le dovute valutazioni sulla partecipazione di Nibali al Giro d'Italia".

