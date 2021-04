Ciclismo, il figlio di Lance Armstrong accusato di violenza sessuale

Nuovi guai per Lance Armstrong. Il figlio della stella caduta del ciclismo, Luke, è stato infatti arrestato per violenza sessuale dopo la denuncia di una ragazza, che lo ha accusato di aver abusato di lei dopo una festa ad Austin, nel 2018. All'epoca dei fatti la ragazza aveva 16 anni, mentre Armstrong jr, giovane promessa del football, ne aveva 18. Il ragazzo è stato rilasciato sulla fiducia in attesa di udienza, ma secondo la legge americana rischia fino a 20 anni di carcere.

Getty Images