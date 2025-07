Tour de France, vince ancora l'Uae: Wellens trionfa a Carcassonne

Non c'era spazio per i big nella 15a tappa del Tour de France, e infatti arriva la fuga vincente. A trionfare sul traguardo di Carcassonne, dopo tanti saliscendi, è Tim Wellens: il campione belga e gregario di Pogacar nell'Uae attacca in discesa e si lascia tutti alle spalle, diventando il 113° a vincere tappe in tutti i grandi giri. Campenaerts chiude secondo a 1'28", a 6'07" il gruppo. Pogacar resta in maglia gialla, con 4'13" su Vingegaard.