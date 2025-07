Tour de France, Thymen Arensman vince in solitaria la quattordicesima tappa

A quel punto è iniziato il Col du Tourmalet dove è andato subito in crisi la maglia bianca Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) che, dopo pochi chilometri di ascesa, ha deciso di salire in ammiraglia e ritirarsi. Davanti è quindi scattata la maglia a pois Lenny Martinez (Bahrein-Victorius) che è transitato per primo al Souvenir Jacques Goddet, inseguito da un gruppo composto da Sepp Kuss e Simon Yates (Team Visma | Lease a Bike), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Thymen Arensman e Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Emiel Verstrynge (Alpecin-Deceuninck), Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), Ben O’Connor (Team Jayco-AlUla), Enric Mas, Gregor Mühlberger ed Einer Rubio (Movistar Team), Sergio Higuita (XDS Astana Team), Jordan Jegat (Team TotalEnergies), Michael Woods (Israel-Premier Tech) e Tobias Halland Johannessen (Uno X-Mobility).