La Recastello protagonista alla Snowdon Race con Luca Magri e Beatrice Bianchi

«Sono partita senza aspettative, perché non mi sentivo in forma come l’anno scorso, quando avevo chiuso terza. In salita ho faticato e ho scollinato intorno all’ottava posizione. In discesa però ho cercato di recuperare, come mio solito, e ho continuato a superare. Lungo il percorso era difficile capire quante avversarie avessi davanti, sia per la presenza di tanti escursionisti che per il fatto che uomini e donne corrono insieme. Solo nel rettilineo finale ho capito di essere seconda, quando lo speaker lo ha annunciato. Una gara unica, molto partecipata e seguita dalla comunità locale, resa particolare dal tracciato di salita e discesa comune. Inoltre, nonostante lo Snowdon non sia una vetta altissima, è caratterizzato dalla natura mutevole del meteo e da un ambiente simile all’alta quota, privo di vegetazione. Rispetto all’anno scorso ho impiegato un po’ di più, ma il piazzamento è migliore, quindi sono soddisfatta» ha raccontato Bianchi, che con questo risultato firma la sua miglior prova in ambito internazionale.