Tour de France, Tadej Pogacar domina la dodicesima tappa e si riprende la maglia gialla

POGACAR: "VITTORIA PER SAMUELE PRIVITERA"

"Voglio dedicare questa tappa a Samuele Privitera e alla sua famiglia. È la prima cosa che ho letto stamattina, ci stavo pensando nel finale a quando può essere duro questo lavoro e pericoloso". Così Tadej Pogacar alla tv francese dopo la vittoria della 12/a tappa del Tour de France con l'arrivo in salita ad Hautacam sui Pirenei. Bel gesto del fuoriclasse sloveno che dedica il suo successo di tappa allo sfortunato corridore morto ieri dopo una caduta al Giro della Valle d'Aosta. Sulla tappa: "Sapevo che questa era una bellissima salita. Nel 2022 è andata male stavo cercando di riprendere la maglia allora ma la Jumbo a quel tempo era troppo forte. Poi mi ero dimenticato di tutto questo e ho iniziato a pensare all'oggi, ma tutta la gente intorno mi ha fatto pensare che era il momento di prendermi una rivincita. Sono davvero felice di aver vinto su questa salita e guadagnato così tanto tempo. La caduta di ieri? Certo non sai mai come reagisce il corpo dopo una caduta, ma non era male. C'era un po' di fastidio all'anca ma niente di troppo grave. Si abbiamo fatto un super lavoro con tutta la squadra".