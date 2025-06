Bjarne Riis racconta l'impresa di Hautacam: "Ero strafatto fino al midollo, ma non ho rimpianti"

"Ero strafatto di Epo, fino al midollo. Ma non me ne vergogno, a quei tempi si faceva così". A dichiararlo è Bjarne Riis, vincitore del Tour de France 1996, che a distanza di quasi trent'anni, ha ripercorso l'impresa a Hautacam. Noto per molti come "Monsieur 60%" per i valori di ematocrito raggiunti in gara, l'ex corridore danese ha ripercorso una delle salite più veloci della storia avendo superato i 17,3 chilometri in programma con una pendenza media al 6,8% e dislivello di 1.170 metri in soli 34’40”.