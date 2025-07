Pogacar fa poker al Tour de France e conquista la cronoscalata di Peyragudes

Tadej Pogacar non lascia nulla ai rivali e si aggiudica anche la cronoscalata di Peyragudes, valida come tredicesima tappa del Tour de France. Lo sloveno dell'UAE Team Emirates ha completato i 10,9 chilometri in programma in 23'00" lasciandosi alle spalle il rivale Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) e il connazionale Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe).