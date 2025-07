Volley, Nations League donne: Azzurre di Velasco a Lodz per le Finali

È ufficialmente iniziata la missione Finals per l'Italia del CT Julio Velasco. Questo pomeriggio le azzurre sono approdate a Lodz dove dal 23 al 27 luglio si svolgerà l'ultimo atto della prestigiosa competizione internazionale. Capitan Danesi e compagne, detentrici del titolo (conquistato a Bangkok nel 2024), affronteranno gli Stati Uniti mercoledì 23 luglio alle ore 16:30 nel primo match ad eliminazione diretta dell'estate nell'imponente Atlas Arena (13mila posti a sedere) di Lodz. In caso di vittoria l'Italia incrocerebbe in semifinale la vincente del quarto tra le padrone di casa della Polonia e la Cina. Dall'altra parte del tabellone, invece, Brasile e Germania si affronteranno per un posto in semifinale contro una tra Turchia e Giappone. La lista delle 14 per le Finals. Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro. Centrali: 1. Anna Gray, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr. Schiacciatrici: 2. Alice Degradi, 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 22. Gaia Giovannini. Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova. Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.