Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: out anche Djokovic e Draper, Alcaraz c'è

Niente Masters 1000 di Toronto per Jannik Sinner. Il numero uno del ranking Atp ha deciso di non prendere parte al torneo vinto nel 2024 da Popyrin per recuperare energie dopo le fatiche sull'erba dell'All England Club e curare al meglio il problema al gomito rimediato durante la partita contro Grigor Dimitrov. Stessa scelta anche per Nole Djokovic e Jack Draper. Stando all'entry list, salvo cambiamenti dell'ultimo momento, all'edizione 2025 del Canadian Open dovrebbe invece essere presente Carlos Alcaraz.