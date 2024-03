Arvid De Kleijn vince la 2a tappa della Parigi-Nizza, Laurence Pithie veste la maglia gialla

CICLISMO

Il corridore della Tudor Pro Cycling Team si è imposto in volata sull'australiano della Groupama-FDJ che, grazie agli abbuoni raccolti, è volato al comando della competizione francese

© Getty Images L'esito era abbastanza scontato, ma nessuno si aspettava di vedere Arvid De Kleijn tagliare il traguardo di Montargis a braccia levate. L'olandese della Tudor Pro Cycling Team si è aggiudicato la seconda tappa della Parigi-Nizza grazie a una volata di potenza che gli ha consentito di precedere l'australiano Laurence Pithie (Groupama-FDJ), in grado grazie agli abbuoni di strappare la maglia a Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike), vincitore della frazione d'apertura.

Gara completamente bloccata sino agli ultimi dieci chilometri complice i timori di possibili ventagli e l'assenza di tentativi di fuga su un percorso particolarmente adatto alle ruote veloci. Il cambio di ritmo è arrivato soltanto nel finale quando le squadre dei velocisti si sono messe davanti per evitare problemi sulle strade strette e giocandosi quindi tutto allo sprint che ha visto l'atleta olandese sfruttare al meglio il lavoro dei compagni di squadra guidati da Matteo Trentin che ha portato allo scoperto la squadra svizzera a duemila metri dalla linea d'arrivo. A quel punto De Kleijn ha evitato di cadere nella trappola tesa dal connazionale Danny Van Poppel (Bora Hansgrohe), scattato molto lungo, ma al tempo stesso rimontato dall'alfiere della Tudor che può così festeggiare il primo successo nella Corsa verso il Sole.

Seconda piazza per Pithie che si è visto sì sfilare nuovamente il successo per una manciata di centimetri, ma grazie agli abbuoni e all'assenza di Olav Kooij nella parte avanzata del gruppo, è balzato al comando della classifica generale vestendo la maglia gialla e precedendo sull'arrivo il favorito della vigilia Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla). In chiave italiana buona prova per Matteo Sobrero (BORA - Hansgrohe) che ha concluso le proprie fatiche in decima posizione e si prepara ora alla cronosquadre in programma martedì 5 marzo, ventisette chilometri con partenza e arrivo ad Auxerre.