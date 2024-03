Ciclismo: Kooij rimonta in volata e conquista la 1a tappa della Parigi-Nizza, 7° Trentin

CICLISMO

L'olandese del Team Visma | Lease a Bike ha superato allo sprint il danese Mads Pedersen e l'australiano Laurence Pithie

Volata doveva essere e volata è stata nella prima tappa della Parigi-Nizza che ha visto il successo dell'olandese Olav Kooij. Il portacolori del Team Visma | Lease a Bike si è imposto sul traguardo di Les Mureaux al termine di uno sprint in rimonta sul danese Mads Pedersen (Lidl-Trek) e sull'australiano Laurence Pithie (Groupama-FDJ) che hanno completato il podio. Settimo posto per Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) che nel finale ha saputo rimanere con il gruppo risultando il migliore degli italiani.

La frazione, 157.7 chilometri con partenza e arrivo da Les Mureaux, ha visto protagonisti nei primi chilometri Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Stefan Bissiger e Jonas Rutsch (EF Education - EasyPost), capaci di dare vita a un tentativo a lunga gittata e aver un vantaggio massimo di tre minuti e mezzo prima di esser raggiunti dal gruppo in vista della Côte d'Herbeville. Lì la corsa si è infiammata grazie all'attacco di Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), seguito a ruota da Primoz Roglic (Bora Hansgrohe) e Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ma sufficiente per spezzare il gruppo in più tronconi.

Non appena l'azione si è spenta è partito in contropiede Antonhy Turgis (TotalEnergies) che ha guadagnato una ventina di secondi sul gruppo destinato a riunirsi e chiudere sul francese a due chilometri all'arrivo. A quel punto il plotoncino si è lanciato verso l'arrivo con Pedersen che ha provato a partire ai -250 metri, tuttavia lo scandinavo si è dovuto arrendere al ritorno potente di Kooij che ha bruciato l'atleta della Lidl-Trek e l'australiano Pithie. La corsa ripartirà nella giornata di lunedì 4 marzo con la seconda tappa, 177,6 chilometri da Thiory a Montargis adatta ancora alle ruote veloci.