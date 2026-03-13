CAI Eagle Team: seconda edizione all'attacco della via

I selezionati (dieci uomini e quattro donne) prenderanno parte fra qualche settimana alla fase formativa propedeutica alla spedizione internazionale in programma nel 2027. Le attività didattiche sono studiate per affinare le competenze tecniche, culturali e logistiche dei partecipanti tra scalate, aperture di vie, approfondimenti culturali e tecnici. A fare loro da tutor alcuni tra i migliori alpinisti del panorama italiano e internazionale, insieme a istruttori di alpinismo e componenti del CAI. La prima uscita formativa si svolgerà a Courmayeur, dal martedì 14 a domenica 19 aprile e sarà dedicata ad attività alpinistiche sul Monte Bianco, con scalata di vie di misto e goulottes, bivacchi su ghiacciaio in condizioni semi-invernali e momenti orientati alla conoscenza reciproca dei partecipanti e al team building. La seconda uscita (martedì 1-domenica 6 settembre) si svolgerà nei pressi dell’Aquila, con attività alpinistiche nell’area del Gran Sasso d’Italia (in Abruzzo) finalizzate alla scalata di vie di roccia in terreno d’avventura, all’apprendimento dell’uso avanzato delle protezioni su calcare e delle tecniche di apertura di vie lunghe dal basso, con eventuale valutazione per l’apertura di nuove vie. La terza uscita (domenica 11-venerdì 16 ottobre) tra Val di Mello e Val Masino (Lombardia) sarà incentrata sulla scalata di vie di stampo alpinistico su granito, sull’approfondimento delle tecniche avanzate di protezione veloce, di arrampicata in fessura, di arrampicata artificiale moderna e di Big Wall, prima del trasferimento a Lecco per la partecipazione all’evento per l’ottantesimo del Gruppo Ragni. Il percorso si concluderà con una quarta uscita prevista per gennaio 2027, dedicata all’attività su terreno di ghiaccio e misto.