CAI Eagle Team: seconda edizione all'attacco della via
Sotto l'ala del Club Alpino Italiano quattordici giovani alpinisti prendono parte ad un programma che culminerà in una spedizione internazionaledi Stefano Gatti
© CAI Ufficio Stampa
Le aquile di seconda generazione sono pronte a lasciare il nido. Sono stati selezionati i quattordici talenti dell'alpinismo nazionale che fanno ufficialmente parte del CAI Eagle Team, il percorso formativo nazionale sulle Alpi per giovani tra i 18 e i 25 anni ideato da Club Alpino Italiano (CAI) e Club Alpino Accademico Italiano (CAAI) insieme all’alpinista Matteo Della Bordella. Il progetto Eagle Team punta a coltivare i giovani interpreti dell’alpinismo e dell’arrampicata attraverso un percorso formativo che sboccerà - il prossimo anno - in una spedizione alpinistica di carattere internazionale. Oltre che un’opportunità per scalare, CAI Eagle Team è un laboratorio umano e culturale che punta a sviluppare una nuova generazione di alpinisti consapevoli e formati, capaci di interpretare il presente e costruire il futuro dell’alpinismo.
I quattordici talenti vengono presentati ufficialmente dal CAI nell’ambito della 22esima edizione di Fa’ la giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che si svolge a Fiera Milano Rho da venerdì 13 a domenica 15 marzo. I nuovi componenti dell’Eagle Team sono: Lucia Furlani, Andrea Pasinetti, Mattia Proserpio, Lorenzo Del Santo, Samuele Mauro, Luca Bertacco, Marta Andreose, Nicolò Polidori, Matteo Curti, Giacomo Vannucci, Silvia Lamboglia, Pierluigi Carducci, Pietro Carrara, Sabrina Rigon.
I selezionati (dieci uomini e quattro donne) prenderanno parte fra qualche settimana alla fase formativa propedeutica alla spedizione internazionale in programma nel 2027. Le attività didattiche sono studiate per affinare le competenze tecniche, culturali e logistiche dei partecipanti tra scalate, aperture di vie, approfondimenti culturali e tecnici. A fare loro da tutor alcuni tra i migliori alpinisti del panorama italiano e internazionale, insieme a istruttori di alpinismo e componenti del CAI. La prima uscita formativa si svolgerà a Courmayeur, dal martedì 14 a domenica 19 aprile e sarà dedicata ad attività alpinistiche sul Monte Bianco, con scalata di vie di misto e goulottes, bivacchi su ghiacciaio in condizioni semi-invernali e momenti orientati alla conoscenza reciproca dei partecipanti e al team building. La seconda uscita (martedì 1-domenica 6 settembre) si svolgerà nei pressi dell’Aquila, con attività alpinistiche nell’area del Gran Sasso d’Italia (in Abruzzo) finalizzate alla scalata di vie di roccia in terreno d’avventura, all’apprendimento dell’uso avanzato delle protezioni su calcare e delle tecniche di apertura di vie lunghe dal basso, con eventuale valutazione per l’apertura di nuove vie. La terza uscita (domenica 11-venerdì 16 ottobre) tra Val di Mello e Val Masino (Lombardia) sarà incentrata sulla scalata di vie di stampo alpinistico su granito, sull’approfondimento delle tecniche avanzate di protezione veloce, di arrampicata in fessura, di arrampicata artificiale moderna e di Big Wall, prima del trasferimento a Lecco per la partecipazione all’evento per l’ottantesimo del Gruppo Ragni. Il percorso si concluderà con una quarta uscita prevista per gennaio 2027, dedicata all’attività su terreno di ghiaccio e misto.
A disegnare il manifesto di CAI Eagle Team 2026-2027 è il Presidente generale del Club Alpino Italiano Antonio Montani:
“Questa seconda edizione dell'’Eagle Team da continuità ad un progetto di assoluta eccellenza quale l'accademia per giovani alpinisti del CAI. Con la scelta di questi quattordici giovani talenti prende forma un nuovo gruppo di alpinisti chiamati a misurarsi con un percorso impegnativo, che richiede preparazione, spirito di squadra, responsabilità e rispetto della montagna. La selezione è stata rigorosa, come è giusto che sia per un progetto che vuole valorizzare il merito e accompagnare una crescita autentica, non solo tecnica ma anche umana e culturale. Per il CAI Eagle Team è motivo di orgoglio, perché rappresenta un investimento reale sul futuro dell’alpinismo italiano: sostenere i talenti di oggi significa contribuire a formare gli alpinisti consapevoli di domani”.
L’individuazione dei nuovi componenti della seconda edizione di CAI Eagle Team rappresenta l’ultima fase delle selezioni per partecipare alla seconda edizione del progetto. I quattordici giovani selezionati hanno infatti superato prima la valutazione curriculare e poi le prove pratiche durante le Eagle Sessions svolte lo scorso anno. La selezione, articolata in due fasi - preselezione su quaranta candidati e prova finale su venticinque - si è basata su test tecnici in diverse discipline, dall’arrampicata su roccia, tradizionale e sportiva, alla corsa in salita e all’arrampicata su terreno misto, oltre che su un colloquio e un questionario motivazionale. Il tutto è stato coordinato da alpinisti d’eccellenza del panorama italiano - Francesco Ratti, Luca Schiera, Alessandro Baù e Domenico Totani - con la collaborazione delle Scuole di alpinismo del CAI.
La seconda edizione di CAI Eagle Team è un progetto formativo ideato da Club Alpino Italiano e Club Alpino Accademico Italiano, insieme all’alpinista Matteo Della Bordella, con il supporto di CAMP come partner tecnico.