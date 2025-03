Della Bordella: "Gringos Locos, bella e difficile, degna conclusione di CAI Eagle Team"

La via ha uno sviluppo totale di 27 tiri, con difficoltà massima di 7a/A2. Nei tratti più difficili, i tre hanno alternato passaggi in libera a tratti in artificiale mediante skyhook. Negli ultimi cinque tiri la via si ricongiunge alla “Via dell'Hermano” dei Ragni di Lecco, aperta nel 2008 da Hervé Barmasse e Christian Brenna. La cordata è arrivata in vetta alle tre del mattino di venerdì 28 febbraio, per poi avviarsi immediatamente lungo la discesa per evitare l'arrivo del famigerato maltempo patagonico che ha spesso rallentato le operazioni lungo l'arco di una spedizione della durata complessiva di un mese, iniziata con il ritrovo dei suoi effettivi nel campo base del villaggio di El Chaltén, dove il capospedizione MDB aveva anticipato il gruppo, preparando il terreno e mettendo a segno alcune importanti salite nelle prime due settimane dell'anno.