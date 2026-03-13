Nba: super Doncic trascina i Lakers, Denver ferma corsa San Antonio

13 Mar 2026 - 12:00

Nove le partite disputate nella notte Nba, in cui Shai Gilgeous-Alexander ha cancellato dal libro dei record Wilt Chamberlain con la 127esima partita da oltre 20 punti. La star canadese trascina Oklahoma City Thunder al successo sui Boston Celtics per 104-102 con 35 punti. Boston era priva di Jayson Tatum, a riposo dopo il rientro. Vittoria in rimonta dei Denver Nuggets per 136-131 sul campo dei San Antonio Spurs trascinati dai 39 punti di Jamal Murray e dalla tripla doppia da 31 punti, 20 rimbalzi e 12 assist di Nikola Jokic. Spurs privi di Victor Wembanyama. Sempre ad Ovest, i Los Angeles Lakers superano 142-130 i Chicago Bulls trascinati da uno straordinario Luka Doncic, autore di 51 punti con 10 rimbalzi e 9 assist. I Dallas Mavericks interrompono una striscia di otto sconfitte battendo 120-112 i Memphis Grizzlies. Ad Est settima vittoria consecutiva per i Miami Heat, che superano 112-105 i Milwaukee Bucks, per Simone Fontecchio 8 punti in 15'. Gli Atlanta Hawks battono 108-97 i Brooklyn Nets e allungano a otto la striscia di vittorie consecutive. I Detroit Pistons dominano in casa e travolgono i Philadelphia 76ers 131-109, mentre gli Orlando Magic superano per 136-131 i Washington Wizards dopo un overtime. Infine i Phoenix Suns passano a Indianapolis battendo Indiana 123-108 e centrando la quarta vittoria consecutiva. 

