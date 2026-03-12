Hockey Pista, lo spettacolo della Coppa Italia a Trissino

Grande successo a Trissino, in provincia di Vicenza, per le Finals della Coppa Italia di hockey pista. Al termine della manifestazione, che si è svolta il 7 e 8 marzo, la copertina è andata alla società organizzatrice, il Trissino: la squadra bluceleste ha conquistato la quarta Coppa Italia di Serie A1 della sua storia: sconfitto 4-1 il Bassano degli ex Alessandro Bertolucci e Francisco Ipinazar. Primo storico “double” per il Roller Matera, che ha conquistato la Coppa Italia di Serie A Femminile (8-3 al Valdagno) e Serie A2 maschile (5-3 al Thiene). Nella Serie B, la coccarda tricolore è andata alla Pumas Viareggio, che ha superato 7-2 il Montecchio Precalcino.