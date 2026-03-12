Hockey Pista, lo spettacolo della Coppa Italia a Trissino

12 Mar 2026 - 18:10
00:59 
videovideo

Grande successo a Trissino, in provincia di Vicenza, per le Finals della Coppa Italia di hockey pista. Al termine della manifestazione, che si è svolta il 7 e 8 marzo, la copertina è andata alla società organizzatrice, il Trissino: la squadra bluceleste ha conquistato la quarta Coppa Italia di Serie A1 della sua storia: sconfitto 4-1 il Bassano degli ex Alessandro Bertolucci e Francisco Ipinazar. Primo storico “double” per il Roller Matera, che ha conquistato la Coppa Italia di Serie A Femminile (8-3 al Valdagno) e Serie A2 maschile (5-3 al Thiene). Nella Serie B, la coccarda tricolore è andata alla Pumas Viareggio, che ha superato 7-2 il Montecchio Precalcino.

hockey
hockey pista

Ultimi video

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

00:59
hockey

Hockey Pista, lo spettacolo della Coppa Italia a Trissino

01:31
Alcaraz non perdona

Alcaraz non perdona

01:24
MCH BASEBALL ITALIA VS MESSICO MCH

L'Italia del baseball vola ai quarti con super Pasquantino e l'immancabile caffè

01:36
MCH BASEBALL VITTORIA ITALIA MCH

L'Italia del baseball scrive la storia: battuti gli Usa dei "pro"

03:30
Bonicelli tedoforo

Bonicelli tedoforo

01:39
Indian Wells si accende

Indian Wells si accende

01:57
Volley, al via i playoff

Volley, al via i playoff

01:14
Indian Wells, Sinner ok

Indian Wells, Sinner ok

00:56
DICH CURTONI PER SITO 8/3 DICH

Curtoni: "Vincere in Italia è sempre bellissimo"

01:14
L'Italia scrive la storia

L'Italia scrive la storia

00:17
MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

00:24
DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

01:22
Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

02:38
Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

I più visti di Altri Sport

MCH BASEBALL VITTORIA ITALIA MCH

L'Italia del baseball scrive la storia: battuti gli Usa dei "pro"

MCH BASEBALL ITALIA VS MESSICO MCH

L'Italia del baseball vola ai quarti con super Pasquantino e l'immancabile caffè

Italia-Messico (baseball)

L'Italia da leggenda concede il bis: battuto anche il Messico, è ai quarti

Storico sul diamante: l'Italia batte gli Usa dei professionisti Mlb per la prima volta

Italia-Messico (baseball)

L'Italia da leggenda concede il bis: battuto anche il Messico, è ai quarti

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti