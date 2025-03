Ventisette tiri nella storia per Della Bordella, Eynard e Grasso in Patagonia

"Con Mirco abbiamo cercato di fare lo stesso, portando Dario che era anche lui un giovane alla sua prima esperienza in Patagonia. È stato un viaggio incredibile, che ci ha fatto crescere come alpinisti e come gruppo. Maurizio (Giordani, ndr) teneva molto allo stile, al fatto che la via non venisse snaturata ma che venisse terminata con lo stesso stile con cui era stata vista e pensata. La nostra salita si inserisce in pieno nella filosofia che è propria di Maurizio. Sicuramente è una della vita più belle e impegnative che io abbia mai fatto in Patagonia, diversa dalle altre. Penso che, con condizioni migliori di quelle che abbiamo trovato, sia possibile provarla in libera".