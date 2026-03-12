Tennis, Zverev va in semifinale a Indian Wells

12 Mar 2026 - 21:16

Mancava solo Indian Wells tra le semifinali dei Masters 1000 a Sascha Zverev. Adesso il cerchio si è chiuso per il tennista tedesco, in semifinale nella Coachella Valley grazie alla netta vittoria su Arthur Fils con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 23 minuti. Una partita di altissimo livello da parte di Zverev, inattaccabile al servizio e preciso negli scambi (soltanto 3 errori gratuiti commessi). Il n. 4 al mondo diventa così il quinto giocatore di sempre dopo Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray ad aver raggiunto le semifinali in tutti i Masters 1000 attualmente in calendario. Il tedesco attende adesso Sinner o Tien.

