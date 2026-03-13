Nba, Gilgeous-Alexander nella storia: battuto il record di Chamberlain

Un altro record di punti cade in Nba. Sessantatre anni dopo Wilt Chamberlain, una delle leggende del basket professionistico americano, Shai Gilgeous-Alexander ha battuto il record NBA per il maggior numero di partite consecutive con almeno 20 punti, che ora sono 127. Il canadese ha segnato 35 punti per gli Oklahoma City Thunder nella vittoria per 104-102 contro i Boston Celtics, prolungando una serie iniziata il 1° novembre 2024 e arrivata appunto a 127 match. Chamberlain si era 'fermato' a 126 tra l'ottobre del 1961 e il gennaio del 1963. "Tutti i record e i traguardi sono fantastici, ma non contano se non si vince, ed è l'unica cosa che avevo in mente", ha detto Gilgeous-Alexander, protagonista con i Thunder nella conquista del titolo NBA la scorsa stagione. "Sono contento che abbiamo vinto e di aver stabilito il record".