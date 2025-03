L'aquila è atterrata: CAI Eagle Team, rientro in Italia

Ho curato la parte logistica di questo progetto che ha avuto in Matteo Della Bordella il suo ideatore e il curatore della parte alpinistica. È stato un mese… lunghetto e alla fine ricco di soddisfazione. Alcuni dei ragazzi hanno raggiunto i loro obiettivi e hanno fatto vetta, qualcun altro non c’è riuscito ma per tutti è stata un’esperienza formativa unica e credo irripetibile. È complicato giudicare questi ragazzi, ognuno di loro ha il proprio carattere, sono tutti estremamente diversi uno dall’altro ma insieme come gruppo sono riusciti a fare davvero grandi cose. Matteo ed io non ce li aspettavamo così: ognuno ha portato qualcosa di bello al gruppo e in montagna hanno portato tutti la loro esperienza e le loro capacità: rappresentano l’élite dell’alpinismo italiano di oggi. Qualcuno di loro vuole già tornare in Patagonia, soprattutto chi per vari motivi non è riuscito a portare a casa i suoi obiettivi. So che sono già nate nuove cordate, hanno già in mente qualche nuovo progetto da portare avanti nei prossimi mesi, magari anche con qualche tutor che hanno conosciuto nei due anni complessivi del progetto CAI Eagle Team ma di più non vogliono (e io non posso) dire, anche per la nota scaramanzia degli alpinisti. Per ora sono i loro sogni: quando li vorranno raccontare lo faranno loro direttamente.