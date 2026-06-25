Fabbri secondo nel peso di Zagabria con lo stagionale di 22,21
Il lanciatore fiorentino conferma la sua eccellente condizione, ma viene superato da una grande misura del giamaicano Campbell che realizza il proprio record nazionaledi Redazione Sprintnews
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Leonardo Fabbri ha chiuso al secondo posto con l'ottima misura di 22.21, la gara del getto del peso valida quale anteprima della 76esima edizione del Boris Hanžeković Memorial, meeting Gold del Continental Tour 2026 che si disputerà domani 26 giugno nello Sports Park Mladost di Zagabria, al termine di una bellissima sfida con il giamaicano Rajindra Campbell che, per superare l'azzurro e interrompere la sua striscia di vittorie che durava da 5 meeting, si è superato sino a stabilire il nuovo primato della sua nazione con un lancio di 22,44 al quinto tentativo della competizione.
Per il 29enne atleta di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, la soddisfazione di aver migliorato il suo stagionale all'aperto stabilito con il 22,14 della vittoria al Golden Gala, nel corso di una serie di lanci molto solida iniziata con 20.60, poi 22.17, la misura migliore della serata, un nullo, 21.79 e 21.74, mentre al terzo posto si è piazzato il neozelandese Tom Walsh con 21.42 e al sesto l'altro azzurro Nick Ponzio con 21.02.
Da evidenziare come il primo europeo non italiano sia stato lo svedese Wictor Peterson, nono con 20.64, con dietro tutti gli altri principali specialisti continentali quali il ceco Tomáš Stanek, lo spagnolo Uziel Munoz, il polacco Konrad Bukowiecki e il britannico Scott Lincoln, e di come questo rappresenti un ottimo viatico nell'ottica delle enormi possibilità per Fabbri, di riconquistare il titolo europeo ad agosto a Birmingham, di cui è il detentore per il successo a Roma nel 2024.
La gara si è disputata nella splendida cornice dell'area urbana delle Fontane della capitale croata.