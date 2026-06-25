ATLETICA

Fabbri secondo nel peso di Zagabria con lo stagionale di 22,21

Il lanciatore fiorentino conferma la sua eccellente condizione, ma viene superato da una grande misura del giamaicano Campbell che realizza il proprio record nazionale

di Redazione Sprintnews
25 Giu 2026 - 21:18
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Leonardo Fabbri ha chiuso al secondo posto con l'ottima misura di 22.21, la gara del getto del peso valida quale anteprima della 76esima edizione del Boris Hanžeković Memorial, meeting Gold del Continental Tour 2026 che si disputerà domani 26 giugno nello Sports Park Mladost di Zagabria, al termine di una bellissima sfida con il giamaicano Rajindra Campbell che, per superare l'azzurro e interrompere la sua striscia di vittorie che durava da 5 meeting, si è superato sino a stabilire il nuovo primato della sua nazione con un lancio di 22,44 al quinto tentativo della competizione.

Per il 29enne atleta di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, la soddisfazione di aver migliorato il suo stagionale all'aperto stabilito con il 22,14 della vittoria al Golden Gala, nel corso di una serie di lanci molto solida iniziata con 20.60, poi 22.17, la misura migliore della serata, un nullo, 21.79 e 21.74, mentre al terzo posto si è piazzato il neozelandese Tom Walsh con 21.42 e al sesto l'altro azzurro Nick Ponzio con 21.02.

Da evidenziare come il primo europeo non italiano sia stato lo svedese Wictor Peterson, nono con 20.64, con dietro tutti gli altri principali specialisti continentali quali il ceco Tomáš Stanek, lo spagnolo Uziel Munoz, il polacco Konrad Bukowiecki e il britannico Scott Lincoln, e di come questo rappresenti un ottimo viatico nell'ottica delle enormi possibilità per Fabbri, di riconquistare il titolo europeo ad agosto a Birmingham, di cui è il detentore per il successo a Roma nel 2024.

La gara si è disputata nella splendida cornice dell'area urbana delle Fontane della capitale croata.

fabbri
leonardo fabbri
peso
secondo
zagabria

Ultimi video

01:39
DICH FRANCESCO FARAONI BOXING NIGHT DICH

Francesco Faraoni: "Voglio il titolo dei pesi medi nella notte dei 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana"

00:31
Red Bull Cerro Abajo: domenica 28 giugno alle 17.25

Red Bull Cerro Abajo: domenica 28 giugno alle 17.25

02:49
CLIP RED BULL CERRO ABAJO 2025 - POV VINCITORE (ROGER VIEIRA) 24/06 SRV

Non chiudete gli occhi: il vincitore del Red Bull Cerro Abajo 2025 ha visto cose che…

00:32
PROMO 20 RED BULL CERRO ABAJO 22/06 SRV

Red Bull Cerro Abajo: domenica in diretta sul 20 la gara più folle del mondo

02:01
MCH MARQUEZ PROLUNGA CON DUCATI video libero da diritti MCH

Marquez, le prime parole dopo il rinnovo in Ducati

02:16
Schwazer vicino alla resa

Schwazer vicino alla resa

01:30
Padel Summer Cup 2026

Padel Summer Cup 2026: Il campionato a squadre dedicato al mondo TPRA

01:51
Golf nel nome di Vialli

Golf nel nome di Vialli: Zola e Antognoni ricordano il campione

04:07
DICH SCHWAZER 1TO1 ESCLUSIVA DICH

Schwazer e le nuove accuse di doping: "Sono innocente ma non mi difenderò più"

04:21
DICH SCHWAZER CONFERENZA STAMPA DICH

Schwazer: "Io sono innocente. Ma non mi difenderò più"

01:16
Schwazer, nuove accuse di doping

Schwazer, nuove accuse di doping

00:44
MCH PARATA HURRICANES NHL MCH

La parata degli Hurricanes vincitori della Nhl

02:36
Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

01:46
DICH MAURO FORTE BOXING NIGHT DICH

Forte: "Un onore difendere la cintura contro un bronzo olimpico"

02:16
DICH PICARDI BOXING NIGHT DICH

Picardi: "Mi sono preparato in maniera importante... per un match importante"

01:39
DICH FRANCESCO FARAONI BOXING NIGHT DICH

Francesco Faraoni: "Voglio il titolo dei pesi medi nella notte dei 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana"

I più visti di Atletica

"Tracce di Epo nel sangue e nelle urine", la NADA apre un procedimento contro Schwazer

Fabbri nel getto del peso di Zagabria per continuare la striscia di vittorie

Schwazer: salta definitivamente il sogno per gli Europei di Birmingham

Iapichino seconda nel lungo donne del Continental Tour Gold di Hengelo

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Notizie del giorno
Vedi tutti
CRISTIANO RONALDO, AL NASSR
22:26
Ronaldo e il retroscena del 2018: "Poteva venire al Milan, aveva detto sì. Poi... "
22:02
Sinner, nuovo antidoto contro il caldo: in campo col gilet refrigerante
22:00
Milan, ora manca solo Allegri: tra dimissioni, Napoli e rischio tribunale sono due gli scenari
21:47
Milan, ci risiamo: Gimenez sul mercato, Amorim vuole una punta 'pesante'. Gonçalo Ramos in pole, la trattativa è partita
In Danimarca il bistrot targato "Olise": dal nome alle maglie del personale
21:43
In Danimarca il bistrot targato "Olise": dal nome alle maglie del personale