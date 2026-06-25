Fabbri secondo nel peso di Zagabria con lo stagionale di 22,21

Da evidenziare come il primo europeo non italiano sia stato lo svedese Wictor Peterson, nono con 20.64, con dietro tutti gli altri principali specialisti continentali quali il ceco Tomáš Stanek, lo spagnolo Uziel Munoz, il polacco Konrad Bukowiecki e il britannico Scott Lincoln, e di come questo rappresenti un ottimo viatico nell'ottica delle enormi possibilità per Fabbri, di riconquistare il titolo europeo ad agosto a Birmingham, di cui è il detentore per il successo a Roma nel 2024.