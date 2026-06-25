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Milan, ora manca solo Allegri: tra dimissioni e rischio tribunale, due gli scenari

Il club rossonero ha risolto i contratti di Filippi e Corradi, i legali del tecnico livornese sono al lavoro e Napoli lo aspetta

25 Giu 2026 - 16:00
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Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, ma come ripete da giorni il presidente De Laurentiis non si può ancora dire. L’ex tecnico rossonero, che in questi giorni è in vacanza in Sardegna, è in attesa dell’addio ufficiale al Milan per poi firmare un contratto triennale con il club azzurro, che comunque non ha fretta visto che AdL ha diversi impegni in settimana che renderebbero difficile un incontro.

La pazienza però ha sempre un limite e quella di De Laurentiis sta per finire dato che 30 giorni esatti non sono bastati per trovare un accordo e la tensione comincia a salire. L'agente del tecnico livornese è in costante contatto con il Milan, ma tra le parti resta distanza sul discorso della buonuscita e l’accordo ancora non c'è.

Accordo che invece il club ha trovato con due dei collaboratori del tecnico, che hanno il risolto il loro contratto con i rossoneri: Claudio Filippi, preparatore dei portieri che ha accettato la proposta di Fabio Paratici e della Fiorentina, e Bernardo Corradi, annunciato dalla Sampdoria come nuovo allenatore per la prossima stagione.

E Allegri? De Laurentiis non vorrebbe trascinare la querelle oltre questa settimana e quindi al momento gli scenari possibili sono due: un accordo economico a metà strada con il Milan per sé e il resto del suo staff nei prossimi 2/3 giorni, oppure le dimissioni, che però avrebbero poi come conseguenza una causa per danni presso il collegio di garanzia della FIGC.

Il rischio di finire in tribunale c’è e diventa sempre più concreto, ma sia in casa Milan sia in casa Napoli resta comunque una certa fiducia che la tanto attesa svolta possa arrivare a stretto giro di posta e mettere la parola fine su un caso che dura ormai da 30 giorni esatti.

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