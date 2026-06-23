Red Bull Cerro Abajo: domenica in diretta sul 20 la gara più folle del mondo

Manca poco, e Genova tornerà a trasformarsi nel più suggestivo dei teatri per la gara più bella di urban downhill dell’anno, “dalla montagna al mare”. Il conto alla rovescia per l'edizione 2026 del Red Bull Genova Cerro Abajo, la prova italiana del circuito di urban downhill più difficile al mondo, in programma il prossimo weekend (27-28 giugno).



Forte di due edizioni che hanno fatto scuola, nel 2024 e nel 2025, la "Superba" si appresta a ospitare per il terzo anno di fila l'élite mondiale dei rider. C'è però una differenza rispetto al passato: l'appuntamento abbandona la finestra di fine estate per anticipare ai primi caldi di giugno, regalando alla città un fine settimana di sport sulla soglia della bella stagione.