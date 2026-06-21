Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

Con il completamento del tratto tra Imperia e Diano Marina diventano finalmente percorribili i 45 chilometri della Ciclovia Riviera dei Fiori, da Ospedaletti ad Andora. Un percorso immerso tra mare e macchia mediterranea che punta a diventare un punto di riferimento per il cicloturismo, grazie a un tracciato fruibile tutto l'anno. A promuoverlo anche Gianni Bugno, che lo definisce uno "spettacolo" capace di attrarre appassionati da tutta Italia e valorizzare il territorio tra sport, turismo e qualità della vita.

21 Giu 2026 - 09:51
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